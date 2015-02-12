La CNMC sanciona con 1,87 millones de euros a ocho fabricantes de postes de hormigón
Competencia considera probado que se acordaron precios, intercambiaron información sensible, se repartieron el mercado y las subastas de empresas como Telefónica.
FACUA.org
España-12/02/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 1,87 millones de euros a ocho empresas fabricantes de postes de hormigón por acuerdos para fijar precios, intercambiar información sensible (datos sobre clientes, productos fabricados y precios fij