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La CNMC sanciona con 54.000 euros a cuatro operadores de líneas 118 por un mal uso de la numeración

Las empresas multadas prestaron servicios para adultos en numeración destinada a información telefónica sobre números de abonado.

FACUA.org
España-28/11/2017
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con un total de 54.000 euros a las empresas Linocio Hagen SLU, Trisonata SL, Dialplan Telecom SLU y Trigrad Atención Telefónica SL por uso indebido de la numeración.

Las cuatro empresas a

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