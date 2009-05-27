La CNMV abrió trece expedientes sancionadores en 2008 frente a los cuatro de 2007
Destacan las relativas a abuso de mercado y la información incorrecta de carácter financiero y la información sobre OPAs.
FACUA.org
España-27/05/2009
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) abrió trece expedientes sancionadores en 2008, nueve más que en 2007, que implicaron veintidós presuntas infracciones, ocupando el primer lugar las relativas a abuso de mercado y el segundo lugar la información