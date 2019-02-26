La CNMV advierte de cuatro sociedades no autorizadas para prestar servicios de inversión
Se trata de las empresas West Media Group Ltd, Pro Speed Tech Ltd, Y2 Media Group y Glencoe Partners Ltd.
FACUA.org
España-26/02/2019
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este martes sobre cuatro sociedades no autorizadas para prestar servicios de inversión, los llamados chiringuitos financieros, al no figurar en sus registros.
Se trata de las empre