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La CNMV advierte de doce 'chiringuitos' financieros en Austria, Bélgica, Noruega, Reino Unido y Suecia

Los supervisores de estos cinco países alertan de la existencia de entidades no autorizadas para presentar servicios de inversión.

FACUA.org
Internacional-26/04/2012
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de un total de doce entidades de Austria, Bélgica, Noruega, Reino Unido y Suecia no autorizadas para ofrecer servicios de inversión.

En concreto, el organismo presidido por Julio Segura in

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