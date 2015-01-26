La CNMV advierte de dos compañías sin autorización para prestar servicios financieros
Fxgl Capital y Simple Trading Corporation Limited no figuran inscritas en el correspondiente registro del supervisor.
Europa Press
España-26/01/2015
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de dos compañías que no están registradas en el supervisor y, por lo tanto, no pueden prestar servicios de inversión.
En concreto, alerta de que Fxgl Capital y Simple T