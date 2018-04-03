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La CNMV advierte de dos sociedades no autorizadas para prestar servicios de inversión

Las entidades Media GC Limited y Media Client Service SL no figuran en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Europa Press
España-03/04/2018
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este lunes sobre dos sociedades no autorizadas para prestar servicios de inversión al no figurar en sus registros.

Se trata de Media GC Limited (tradegc), cuya página web es mediagcl

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