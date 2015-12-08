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La CNMV advierte de ocho 'chiringuitos financieros' radicados en Dinamarca, Francia, Reino Unido e Italia

Las entidades señaladas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores no están registradas ante el supervisor correspondiente y por tanto no pueden prestar servicios de inversión.

Europa Press
España-08/12/2015
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de ocho entidades que no están facultadas para prestar servicios de inversión que están radicadas en Dinamarca, Reino Unido, Francia e Italia.

En concreto, el supervisor alerta de que las sociedades

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