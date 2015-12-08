La CNMV advierte de ocho 'chiringuitos financieros' radicados en Dinamarca, Francia, Reino Unido e Italia
Las entidades señaladas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores no están registradas ante el supervisor correspondiente y por tanto no pueden prestar servicios de inversión.
Europa Press
España-08/12/2015
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Las entidades financieras señaladas por la CNMV no están registradas ante los supervisores de Dinamarca, Francia, Reino Unido e Italia | Imagen: Europa Press
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de ocho entidades que no están facultadas para prestar servicios de inversión que están radicadas en Dinamarca, Reino Unido, Francia e Italia.
En concreto, el supervisor alerta de que las sociedades