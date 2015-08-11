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La CNMV advierte de que la compañía Prime FMS no está autorizada para prestar servicios de inversión

El organismo ha alertado de que esta compañía no figura inscrita en el correspondiente registro de la comisión.

Europa Press
España-11/08/2015
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de que la compañía Prime FMS no está autorizada para prestar servicios de inversión.

Según ha informado en un comunicado, el organismo liderado por

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