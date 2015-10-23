La CNMV advierte de seis 'chiringuitos financieros' en Reino Unido, Chipre, Irlanda y Hungría
Las entidades señaladas no están registradas debidamente para prestar servicios de inversión.
Europa Press
España-23/10/2015
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado este miércoles de seis entidades que no están facultadas para prestar servicios de inversión. | Imagen: rdmf.es (CC BY-NC-SA 3.0)
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de dos entidades situadas en Reino Unido, dos en Chipre, una en Irlanda y otra en Hungría no registradas para prestar servicios de inversión.
En concreto, el regulador británico (FCA) ha avisado sob