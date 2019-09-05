La CNMV advierte sobre dos 'chiringuitos financieros' en Luxemburgo
Estas dos entidades, Pierrecapitale y Finaxis, no están autorizadas para llevar a cabo actividades de inversión.
Europa Press
Internacional-05/09/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre dos entidades financieras radicadas en Luxemburgo que no cuentan con autorización para llevar a cabo determinadas actividades de inversión, los llamados chiringuitos financieros.
De este mod