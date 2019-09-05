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La CNMV advierte sobre dos 'chiringuitos financieros' en Luxemburgo

Estas dos entidades, Pierrecapitale y Finaxis, no están autorizadas para llevar a cabo actividades de inversión.

Europa Press
Internacional-05/09/2019
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre dos entidades financieras radicadas en Luxemburgo que no cuentan con autorización para llevar a cabo determinadas actividades de inversión, los llamados chiringuitos financieros.

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