La CNMV advierte sobre más de una veintena de 'chiringuitos financieros' en el extranjero
Entidades en Austria, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido, Italia y Francia prestan servicios de inversión sin autorización.
Europa Press
Europa-21/11/2019
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido advertencias sobre más de una veintena de entidades que están prestando servicios de inversión sin autorización para ello en Austria, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido, Italia y Francia.