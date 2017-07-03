Más noticiasInvertir en ellas comporta "elevados riesgos de pérdida del capital"

La CNMV advierte sobre siete firmas no autorizadas para prestar servicios de inversión

Las firmas en cuestión son White Sea Ltd, WLT Investments, Bali Limited, Ltd, Winmore Alliance, Aioperator Artificial Intelligence Finance y Neto Trade Global Investments Ltd (NTGX Ltd).

Europa Press
España-03/07/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este lunes sobre siete sociedades que no están facultadas para prestar servicios de inversión al no estar registradas en el supervisor de los mercados españoles.

Las firmas en

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos