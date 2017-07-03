La CNMV advierte sobre siete firmas no autorizadas para prestar servicios de inversión
Las firmas en cuestión son White Sea Ltd, WLT Investments, Bali Limited, Ltd, Winmore Alliance, Aioperator Artificial Intelligence Finance y Neto Trade Global Investments Ltd (NTGX Ltd).
Europa Press
España-03/07/2017
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este lunes sobre siete sociedades que no están facultadas para prestar servicios de inversión al no estar registradas en el supervisor de los mercados españoles.
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