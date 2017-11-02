La CNMV alerta contra cinco nuevos 'chiringuitos' financieros en Luxemburgo, Reino Unido y Eslovenia
Ni Crown Managers, ni Le Pay Bank están facultadas para ofrecer servicios de inversión en Luxemburgo, como tampoco Baker Hamlin ni YF Asset Management en UK ni Spot Investicije Poslovno Svetovanje en Eslovenia.
FACUA.org
Europa-02/11/2017
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha remitido las advertencias de sus homólogos europeos sobre la existencia de cinco chiringuitos financieros en Luxemburgo, Reino Unido y Eslovenia.
Concretamente, la Commission de Surveillance du Secte