Más noticiasNo están registrados en el supervisor

La CNMV alerta de dos 'chiringuitos financieros' en Reino Unido

Las entidades JC Sterling & Roth y Nicolas Adamides /NA Trading no pueden prestar servicios de inversión.

Europa Press
Europa-03/09/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado este miércoles de dos entidades que no están facultadas para prestar servicios de inversión en Reino Unido.

En concreto, el supervisor advierte de que las entidades JC Sterling & Roth (www.jcs-ro

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos