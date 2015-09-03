La CNMV alerta de dos 'chiringuitos financieros' en Reino Unido
Las entidades JC Sterling & Roth y Nicolas Adamides /NA Trading no pueden prestar servicios de inversión.
Europa Press
Europa-03/09/2015
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado este miércoles de dos entidades que no están facultadas para prestar servicios de inversión en Reino Unido. | Imagen: rdmf.es (CC BY-NC-SA 3.0)
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado este miércoles de dos entidades que no están facultadas para prestar servicios de inversión en Reino Unido.
En concreto, el supervisor advierte de que las entidades JC Sterling & Roth (www.jcs-ro