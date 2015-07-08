Más noticias

La CNMV alerta de seis 'chiringuitos financieros' en Bélgica, Chipre, Noruega y Reino Unido

El supervisor advierte de que estas entidades no están autorizadas para ofrecer servicios de inversión.

Europa Press
España-08/07/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado de seis entidades que no pueden prestar servicios de inversión en Bélgica, Chipre, Noruega y Reino Unido.

En concreto, el supervisor advierte de varias entidades no autorizadas que ofrecen opciones binarias

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos