La CNMV alerta de seis 'chiringuitos financieros' en Bélgica, Chipre, Noruega y Reino Unido
El supervisor advierte de que estas entidades no están autorizadas para ofrecer servicios de inversión.
Europa Press
España-08/07/2015
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Advierte de varias entidades no autorizadas que ofrecen opciones binarias y productos de Forex en Bélgica. | Imagen: rdmf.es (CC BY-NC-SA 3.0)
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado de seis entidades que no pueden prestar servicios de inversión en Bélgica, Chipre, Noruega y Reino Unido.
En concreto, el supervisor advierte de varias entidades no autorizadas que ofrecen opciones binarias