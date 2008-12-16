La CNMV cifra en 106,9 millones la exposición directa de instituciones españolas al 'fraude Madoff'
Las firmas cuyas instituciones de inversión colectiva gestionadas mantengan inversiones en activos afectados por la estafa en más de un 1% deberán publicar un hecho relevante a tal efecto.
FACUA.org
España-16/12/2008
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cifra en 106,9 millones de euros la exposición directa de las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) en España al fraude de Bernard L. Madoff, informó este martes el organismo supervisor de los mercad