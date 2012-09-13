La CNMV comienza a hacer su trabajo ante el fraude de las preferentes y expedientará a 11 entidades
FACUA pidió la intervención de la Comisión el pasado 31 de enero. La asociación denunció la pasividad de su presidente, Julio Segura, y criticó que minimizara este macrofraude.
FACUA.org
España-13/09/2012
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha anunciado que abrirá otros cuatro expedientes sancionadores, que se sumarán a los cuatro que ya tiene en curso, por malas prácticas en la comercialización de participaciones preferentes o en su compraventa en