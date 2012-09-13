Nuestras accionesCuatro expedientes se sumarán a los siete abiertos

La CNMV comienza a hacer su trabajo ante el fraude de las preferentes y expedientará a 11 entidades

FACUA pidió la intervención de la Comisión el pasado 31 de enero. La asociación denunció la pasividad de su presidente, Julio Segura, y criticó que minimizara este macrofraude.

FACUA.org
España-13/09/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha anunciado que abrirá otros cuatro expedientes sancionadores, que se sumarán a los cuatro que ya tiene en curso, por malas prácticas en la comercialización de participaciones preferentes o en su compraventa en

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos