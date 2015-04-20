La CNMV multa con 2 millones a NCG por la comercialización de preferentes
La Comisión Nacional del Mercado de Valores sanciona al banco por cuatro "infracciones muy graves" por no advertir adecuadamente a los afectados del riesgo de estas participaciones.
Europa Press
España-20/04/2015
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha sancionado a NCG Banco por cuatro «infracciones muy graves«, que suman un importe de más de dos millones de euros, relativas a la emisión de participaciones preferentes y subordinadas.
El BOE ha hecho p&uacut