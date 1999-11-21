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La CNMV multa con 20.000 millones de pesetas a un 'chiringuito'

La sanción impuesta a Transworld Financial Services por desarrollar actividades de inversión en bolsa sin tener autorización para ello, es la más alta de la historia.

FACUA.org
España-21/11/1999
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está decidida a poner fin a las prácticas ilegales en la bolsa y esta semana lo ha demostrado con hechos: ha impuesto al chiringuito financiero Transworld Financial Services la multa más alta de la historia, 19.686 mil

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