La CNMV multa con 20.000 millones de pesetas a un 'chiringuito'
La sanción impuesta a Transworld Financial Services por desarrollar actividades de inversión en bolsa sin tener autorización para ello, es la más alta de la historia.
FACUA.org
España-21/11/1999
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está decidida a poner fin a las prácticas ilegales en la bolsa y esta semana lo ha demostrado con hechos: ha impuesto al chiringuito financiero Transworld Financial Services la multa más alta de la historia, 19.686 mil