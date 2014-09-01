La CNMV sanciona con 600.000 euros a Deutsche Bank por comercializar productos financieros sin evaluar
La entidad bancaria estuvo vendiendo durante 2010 notas estructuradas y otros instrumentos sin considerar si eran adecuados a los conocimientos y experiencia de sus clientes.
Europa Press
España-01/09/2014
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha sancionado con 600.000 euros a Deutsche Bank por comercializar durante el ejercicio 2010 notas estructuradas y otros instrumentos financieros sin evaluar si resultaban adecuados a los conocimientos y experiencia de los clientes, adem&aa