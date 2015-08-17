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La CNMV sanciona con pequeñas multas a Catalunya Banc y BFA-Bankia por el macro fraude de las preferentes

El órgano considera en su resolución que las entidades vendieron preferentes fuera de un mercado transparente, donde el comprador desconocía el precio real del producto adquirido.

FACUA.org / Europa Press
España-17/08/2015
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha sancionado con las ridículas multas de 3,1 millones de euros a Catalunya Banc (CX) y otros 3,1 millones a BFA-Bankia por un fraude de varias decenas de millones en el conjunto del sector financiero. Las infracciones están

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