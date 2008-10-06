La comisaria de Competencia ve "legítimas" las garantías que cubren todos los depósitos
No obstante, distingue las concedidas por países como Alemania, Austria o Grecia de la planteada por Irlanda, que ha provocado "algunas preocupaciones" por su largo alcance.
FACUA.org
Europa-06/10/2008
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La comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, dijo hoy que ve «legítimas» las garantías generales que están ofreciendo algunos países de la UE sobre la totalidad de los ahorros de los depositantes porque así se evitará que los clientes