La comisaria Reding advierte a España que cortar Internet para frenar el P2P vulneraría la norma comunitaria
Instó a encontrar "nuevas maneras de proteger la propiedad intelectual".
FACUA.org
Europa-24/11/2009
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La comisaria europea para la Sociedad de la Información y los Medios, Viviane Reding, alertó este lunes a España de que la regulación que prepara el Gobierno y que, según dijo, incluye el corte del acceso a Internet para quienes hagan un uso fraudulento d