Más noticiasInflaban los datos de ingresos publicitarios en Internet

La Comisión de Valores de EEUU demanda por fraude a ocho ex directivos de AOL Time Warner

Cuatro de los acusados han pactado el pago de más de 8 millones de dólares para poner fin a las alegaciones.

FACUA.org
América-20/05/2008
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La Comisión de Valores de EEUU (SEC) ha presentado cargos por presunto fraude contra ocho ex directivos de AOL Time Warner ante las supuestas acciones cometidas por los acusados que llevaron a la compañía a sobreestimar sus ingresos publicitarios en más de 1.000 millon

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