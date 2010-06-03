La Comisión Europea apuesta por impuestos que reflejen los efectos en el medio ambiente de los recursos y consumos
Según un informe duplicar la riqueza suele traducirse en un aumento de la presión ambiental de entre el 60 y el 80 por ciento.
FACUA.org
Europa-03/06/2010
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La Comisión Europea ha subrayado este miércoles la necesidad de cambiar de forma «radical» la manera en que las grandes economías utilizan los recursos, que «cada vez son más escasos», mediante nuevos impuestos e incentivos, que fomenten prácticas