La Comisión Europea da un plazo de cuatro meses a las compañías aéreas para corregir las irregularidades en sus web
Siete de once webs de aerolíneas investigadas en España "confunden" al consumidor al comprar su billete.
FACUA.org
Europa-14/11/2007
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El 50% de los sitios web de aerolíneas europeas investigadas «presentan irregularidades» al «confundir» al consumidor a la hora de comprar su billete de avión por falta de claridad en aspectos como el precio final del billete o las condiciones sujetas al mismo, seg&uac