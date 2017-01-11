La Comisión Europea denuncia a España por no recuperar 300 millones de ayudas ilegales para la TDT
Los fondos fueron a parar a zonas remotas de Castilla-La Mancha y otras regiones. Además, no se suspendió el pago de estos subsidios tras los fallos en contra de la Justicia europea.
Europa Press
España-11/01/2017
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La Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) por no recuperar las ayudas ilegales concedidas a algunos operadores para el desarrollo de la televisión digital terrestre (TDT) en zonas remotas de Castilla-La Mancha y o