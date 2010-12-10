La Comisión Europea investiga a ocho cementeras por posibles pactos de precios
Se trata de la mexicana Cemex y otras siete empresas presentes en España, Austria, Bélgica, República Checa, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Reino Unido.
FACUA.org
Europa-10/12/2010
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La Comisión Europea ha anunciado el lanzamiento de una investigación en profundidad contra la mexicana Cemex y otras siete cementeras presentes en España, Austria, Bélgica, República Checa, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Reino Unido ante las