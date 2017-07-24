La Comisión Europea investiga un posible cártel de fabricantes de coches alemanes
Volkswagen, BMW, Audi y Porsche podrían haber llegado a un acuerdo para fijar los precios de los sistemas de tratamiento de las emisiones de sus vehículos diésel.
Europa Press
Europa-24/07/2017
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La Comisión Europea está investigando la presunta existencia de un cártel de fabricantes alemanes de coches en colaboración con la autoridad alemana competente. «La Comisión Europea y la Bundeskartellamt han recibido información sobre esta materia que