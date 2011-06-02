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La Comisión Europea levanta la alerta sobre los pepinos españoles

España no descarta acciones legales contra las autoridades de Hamburgo que atribuyeron la infección a los pepinos españoles.

FACUA.org
España-02/06/2011
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La Comisión Europea ha levantado este miércoles la alerta sanitaria sobre los pepinos españoles procedentes de España que había establecido el pasado jueves por una posible relación causa-efecto entre varias partidas de pepinos procedentes de Andaluc&iacu

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