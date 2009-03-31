La Comisión Europea pide al sector de las telecomunicaciones que reduzca sus emisiones más rápido que el resto de la economía
Representa sólo el 2% de las emisiones de CO2, pero a juicio de Europa debe convertirse en el motor del recorte de gases de efecto invernadero.
FACUA.org
Europa-31/03/2009
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El sector de las telecomunicaciones debe reducir sus emisiones de efecto invernadero más rápido que el resto de la economía, según recomendó el lunes la Comisión Europea.
La responsable de Sociedad de la Información, Viviane Reding,