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La Comisión Europea retira su propuesta de permitir la mezcla para obtener vino rosado de mesa

Los productores de España, Francia e Italia habían criticado la idea por considerar que supone "un engaño para el consumidor".

FACUA.org
Europa-08/06/2009
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La comisaria de Agricultura, Mariann Fischer Boel, ha decidido retirar su propuesta para permitir la mezcla de vino tinto y blanco para obtener rosado, una práctica conocida como coupage y autorizada para los vinos comunitarios de denominación, pero no para los de mesa

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