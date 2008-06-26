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La Comisión Nacional de la Energía discrepa de los criterios de la "tarifa social"

Se ratifica en que la luz debe subir un 11,3% y ve "discutibles" los principios de progresividad aplicados por Industria.

FACUA.org
España-26/06/2008
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El consejo de administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) discrepó ayer de los criterios de la «tarifa social» y se ratificó en que el precio medio de la tarifa eléctrica para el tercer trimestre debería aumentar un 11,3% de p

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