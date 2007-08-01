La Competencia británica multa a British Airways con 180 millones de euros por pactar con Virgin recargos de combustible
Estados Unidos también prevé sancionar a la compañía.
FACUA.org
Europa-01/08/2007
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British Airways pagará una multa de 121,5 millones de libras (180 millones de euros) a las autoridades de la Competencia británicas al haber sido acusada de pactar con la compañía aérea Virgin Atlantic los recargos por el aumento del precio del combustible aplic