La Confederación Española de Comercio achaca la ralentización del consumo a los mensajes de desconfianza en la economía
Indica que las ventas de la campaña de Navidad aumentaron entre un 4 y un 5% con respecto a las del año anterior.
FACUA.org
España-18/01/2008
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La Confederación Española de Comercio (CEC) achacó hoy la moderada ralentización del consumo registrada en Navidad «a los mensajes de desconfianza sobre el estado de la economía que se han ido emitiendo desde ámbitos políticos» y no tanto a