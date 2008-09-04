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La confianza del consumidor aumenta 5,1 puntos en agosto, tras cinco meses de descensos

El ICO atribuye el aumento a la evolución del crudo en agosto, pero reconoce que la tendencia del índice se mantiene a la baja.

FACUA.org
España-04/09/2008
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La confianza del consumidor aumentó 5,1 puntos en agosto respecto al mes precedente, hasta los 51,4 puntos, tras cinco meses consecutivos de descensos y después del mínimo histórico que registró en julio, un repunte que podría estar relacionado con la ca&

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