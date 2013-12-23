Opinión

La conjura de los girapuertas

Rubén Sánchez
España-23/12/2013
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Un albergue de lujo o un cementerio de elefantes. Eso es lo que representan numerosas grandes empresas para expresidentes del Gobierno, exministros y ex secretarios de Estado. Al poco de salir del Ejecutivo de turno, se abre la puja en este indecente mercado de fichajes que los anglosajones llama

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