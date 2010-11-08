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La consejera de Agricultura andaluza demanda prioridad para la producción ecológica en el debate sobre la PAC

Clara Aguilera destaca la importancia de concienciar al consumidor acerca de la singularidad de estos productos con objeto de incrementar su consumo.

FACUA.org
Andalucía-08/11/2010
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La consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, ha reclamado que se incluya en el debate sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC) el fomento de la agricultura ecológica. Concretamente, que se tome como asunto prioritario

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