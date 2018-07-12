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La consejera de Salud andaluza echa balones fuera ante su negligencia en el fraude de iDental

Hay motivos de sobra para que los andaluces deban estar muy alarmados ante macrofraudes que la Junta no sólo no frena ni sanciona contundentemente, sino que favorece al ocultar su existencia, advierte FACUA.

FACUA.org
Andalucía-12/07/2018
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FACUA Andalucía denuncia que la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez, ha vuelto a echar balones fuera en su comparecencia parlamentaria de este jueves ante su negligencia en el fraude de iDental.

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