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La Consejería andaluza de Salud vuelve a asumir las competencias en materia de Consumo que tuvo en las cuatro primeras legislaturas

José Antonio Griñán mantiene a María Jesús Montero al frente de la Consejería.

FACUA.org
Andalucía-23/04/2009
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Con la remodelación del Gobierno del nuevo presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán Martínez, la Consejería de Salud volverá a asumir las competencias en materia de Consumo que tuvo en las cuatro primeras legislaturas.

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