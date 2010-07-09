La Consejería de Obras Públicas y Vivienda constituye un Foro de Participación Ciudadana
Nueve asociaciones sociales expresarán en el mismo sus opiniones sobre proyectos de la Consejería.
FACUA.org
Andalucía-09/07/2010
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La consejera de Obras Públicas y Viviendas, Rosa Aguilar, ha presidido la constitución del Foro de Participación Ciudadana, una iniciativa del Gobierno andaluz que garantiza la participación de asociaciones sociales a través de una «ventana permanente»