La Corte Penal Internacional podrá juzgar el delito ambiental como crimen contra la humanidad
La institución podrá perseguir el acaparamiento de tierras o la explotación ilegal de recursos por parte de empresas privadas o gobiernos, prácticas cada vez más extendidas.
FACUA.org
Todos-21/09/2016
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La Corte Penal Internacional (CPI) ha anunciado nuevos criterios a la hora de juzgar delitos de su competencia. A partir de ahora, dicho organismo será competente en casos de posible acaparamiento de tierras o de explotación ilegal de recursos por parte