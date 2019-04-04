La Cumbre Social reclama recuperar los derechos y prestaciones sociales recortados en los últimos años
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España-04/04/2019
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La Cumbre Social reclama a los candidatos a las próximas convocatorias electorales que se comprometan a recuperar los derechos y prestaciones sociales recortados en los últimos años. Así lo plantea en un documento que presenta este jueves 4 de abril en el Pleno que ha