La cuota de abono de Telefónica ha subido un 80% desde la liberalización de las telecomunicaciones
FACUA reclama al Gobierno un cambio sustancial en la política tarifaria del operador dominante y que rompa su línea continuista con el Ejecutivo anterior.
FACUA.org
España-01/02/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) critica que la cuota de abono de Telefónica ha aumentado un 80% desde la liberalización de las telecomunicaciones. FACUA lamenta que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio no se plantee un cambio sustancial en la