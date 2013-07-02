La Denominación de Origen de Cereza del Jerte retira un vídeo promocional acusado de 'sexista'
El vídeo presenta frases como 'el tamaño sí importa' junto a imágenes de mujeres en actitud provocativa. La figura del hombre también aparece estereotipada.
FACUA.org
España-02/07/2013
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El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte ha retirado de su página web y de su canal de Youtube el vídeo promocional sobre la picota del Jerte distribuido el pasado 25 de junio. Los motivos para esta retirada han sido las diversas crí