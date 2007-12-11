La DGT intensifica las pruebas de alcoholemia hasta el 23 de diciembre con 200.000 controles
Se pretende incidir sobre este factor de riesgo que origina entre el 30 y el 50% de las muertes en accidentes de circulación.
FACUA.org
España-11/12/2007
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El mes de diciembre es un periodo en el que se produce un gran número de accidentes a causa de la influencia del alcohol en la conducción. En dicho mes del pasado año 237 personas perdieron la vida en accidentes de carretera y más de 1.000 resultaron heridas.
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