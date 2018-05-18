La empresa CMPC tendrá que indemnizar con 9,40 euros a cada chileno por prácticas monopolísticas
La Asociación de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu) ha participado en las negociaciones en las que se ha logrado que CMPC pague 127 millones de euros por el escándalo del monopolio de papel higiénico.
FACUA.org
Internacional-18/05/2018
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La Corte Suprema de Chile ha ratificado este jueves 17 de mayo la indemnización de 150 millones de dólares (unos 127 millones de euros) a la que la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) tendr�á que hacer frente por prácticas anti