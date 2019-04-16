La empresa de aguas Emasesa, condenada a pagar 10.000 euros a una anciana por la caída en una obra
El juzgado ha determinado que "el albero debería haber sido compactado" y que "la valla de plástico debió haberse puesto donde termina la tierra removida, a fin de evitar el paso".
Europa Press
Sevilla-16/04/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 12 de Sevilla ha condenado a la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa), a indemnizar con 10.209 euros a una anciana de 95 años que cayó al suelo cuando caminaba con ayuda de un and