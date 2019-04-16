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La empresa de aguas Emasesa, condenada a pagar 10.000 euros a una anciana por la caída en una obra

El juzgado ha determinado que "el albero debería haber sido compactado" y que "la valla de plástico debió haberse puesto donde termina la tierra removida, a fin de evitar el paso".

Europa Press
Sevilla-16/04/2019
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El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 12 de Sevilla ha condenado a la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa), a indemnizar con 10.209 euros a una anciana de 95 años que cayó al suelo cuando caminaba con ayuda de un and

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