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La empresa francesa PIP también fabricó implantes de silicona para hombres

Poly Implant Prothèse, encausada por los riesgos de sus productos, desarrolló también una línea de negocio de prótesis masculinas.

FACUA.org
Internacional-05/01/2012
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El fabricante francés Poly Implant Prothèse (PIP) también produjo implantes de testículos, pecho y glúteos para hombres. Esta empresa, está encausada por elaborar prótesis mamarias con silicona que no cumplía las normas sanitarias y tiene un

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